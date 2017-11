Provincie moet spaarpot aanspreken om te investeren

MIDDELBURG - Om toch wat te investeren in de regionale economie moet de Zeeuwse spaarpot aan diggelen. Zes vragen over de begroting 2018 waarover Provinciale Staten vandaag debatteren.

Om hoeveel geld gaat het?

De provincie Zeeland geeft volgend jaar 237,5 miljoen euro uit. Ter vergelijking: de begroting van heel Nederland is meer dan 280 miljard en die van gemeente Rotterdam 3,4 miljard.

Kun je zeggen dat de portemonnee van Zeeland leeg is?

Jazeker. Om het totaal aan uitgaven van 237,5 miljoen euro te kunnen financieren, moet Zeeland zijn spaarvarken stukslaan. Daar moet 10,7 miljoen uit worden gehaald.

Komt dat door de schoonmaak van Thermphos?

Grotendeels. De provincie heeft al 14,1 miljoen euro moeten reserveren voor de schoonmaak van het terrein van de fosforfabriek in Vlissingen-Oost, die in 2012 failliet is gegaan. Dat is een onverwachte uitgave. Tegelijkertijd loopt de provincie al jaren miljoenen euro's mis. Sinds 2014 heeft energiebedrijf Delta (nu PZEM) geen dividend meer uitgekeerd aan zijn aandeelhouders, waarvan de provincie de grootste is. Als compensatie kort het Rijk nog steeds elk jaar miljoenen euro's op de uitkering die Zeeland ontvangt uit het Provinciefonds, ook al komt er bij de Middelburgse abdij dus geen dividend meer binnen. Tot dusver is de provincie er niet in geslaagd dit recht te (laten) breien.

Er moet toch nog meer geld naar Thermphos?

Klopt. De begroting waarover de Staten vandaag beslissen, is deels al achterhaald. Er wordt tegelijkertijd ook een besluit genomen over de Najaarsnota. Dat is meteen de eerste begrotingswijziging. En vandaag besluiten de Staten ook om nog eens 27,7 miljoen euro uit te trekken voor Thermphos. Het Rijk en havenbedrijf Zeeland Seaports leggen hetzelfde bedrag op tafel, waarmee de schoonmaak definitief geregeld moet zijn.

Dan zakt Zeeland toch definitief in het rood?

Ja en nee. Je huishoudboekje kan op orde zijn, terwijl je een hogere hypotheek neemt. Zo neemt de schuldenlast van de provincie toe, terwijl de begroting toch rond is. Sterker nog, er wordt zelfs nog geïnvesteerd in de regionale economie. De grote angst van de provincie was dat de begroting door Thermphos helemaal op slot zou gaan. Of dat de motorrijtuigenbelasting omhoog zou moeten, om de schoonmaak van een fabrieksterrein te betalen. Het kabinet staat toe dat Zeeland de financiering van Thermphos over 15 jaar uitsmeert. Van de ruimte die er in elke begroting is - door kleine meevallers of verschuivingen - kan nu 9,4 miljoen worden gebruikt voor zaken die oud-premier Jan Peter Balkenende heeft geadviseerd: de energietransitie, leefbaarheid, kwaliteit van de kust en het vestigingsklimaat. Dat is geregeld in de Najaarsnota. Het bedrag komt dicht in de buurt van de greep die uit de reserves wordt gedaan.

Bij een begrotingsbehandeling komen partijen toch ook altijd nog met leuke ideeën?