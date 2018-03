Provincie komt met 'guerrilla-actie' tegen beeldvorming rond Marinierskazerne

MIDDELBURG - De provincie komt vandaag (dinsdag) of morgen met een 'guerrilla-actie' om het beeld weg te nemen dat Zeeland geen aantrekkelijke vestigingsplaats is voor de mariniers en hun partners.

,,Het beeld dat er geen vacatures zijn in Zeeland is achterhaald", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, economie). ,,We willen zo snel mogelijk duidelijk maken dat dit niet waar is. We gaan dat beeld corrigeren en rechtzetten."

Het wordt 'groots aangepakt', zegt hij, op een wat ludieke manier. ,,Er is voor de mariniers en hun partners geen betere plek op de wereld dan Vlissingen."

Enquete poll Mariniers hebben een verkeerd beeld van Zeeland Eens

Oneens Mariniers hebben een verkeerd beeld van Zeeland Eens (76%)

Oneens (24%)

Het dagelijks provinciebestuur reageert daarmee op berichtgeving in de Volkskrant. Die meldt dat in het eerste kwartaal van dit jaar al 73 mariniers uit dienst zijn gegaan, veel meer dan er de laatste jaren gemiddeld per kwartaal vertrokken. De meesten zouden in hun exit-interviews aangeven niet naar Vlissingen te willen verhuizen. Nu is Doorn nog de thuisbasis van het Korps Mariniers, maar in 2022 neemt dat zijn intrek in een nieuwe Marinierskazerne in Vlissingen. Als argument om niet naar Zeeland te willen verhuizen, geven mariniers volgens de Volkskrant aan dat er geen banen zijn voor hun partners en dat ze bang zijn dat ze huizen die ze hier kopen later niet meer kwijtraken.

Beeldvorming

,,Het is niet zo dat dé mariniers niet naar Zeeland willen", betoogt De Bat. ,,We hoeven ze niet alle 3000 een brief te sturen om ze te vertellen hoe mooi het hier is. Ze hebben echt wel een goed beeld van de provincie. Het gaat om de beeldvorming die nu rondom deze kwestie bestaat. Die kunnen we niet onweersproken laten."

In het wekelijkse beraad van Gedeputeerde Staten is vanochtend gefilosofeerd over een verrassende actie. Die wordt nu afgestemd met partners als de gemeente Vlissingen en het ministerie van Defensie. Daarom is nog niet helemaal duidelijk wat het wordt. De Bat: ,,We stoppen er nu heel veel werk in. Het moet wel doordacht zijn."

Met een verwijzing naar de nummer 1 hit 'Zoutelande' van Bløf zegt gedeputeerde Ben de Reu schertsend: ,,Het motto wordt: blij dat je hier komt."

Het management van Bløf geeft overigens aan niet door de provincie te zijn benaderd.

Roompot Vakanties

Ook Roompot Vakanties heeft al gereageerd met een speciale actie. Het bedrijf stelt per direct tien vakantiewoningen ter beschikking voor de families van leden van het Korps Mariniers. De gezinnen kunnen tijdens een weekeindje weg op die manier zelf ervaren hoe het is om in Zeeland te wonen, werken én recreëren.