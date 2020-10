Provincie kiest voor flexibele begroting: coronacrisis zorgt voor onzekerheid

MIDDELBURG - Het zijn onzekere tijden. Wat een jaar geleden vast stond, kan nu door de coronacrisis op losse schroeven staan. Om die reden is de begroting 2021 van de provincie flexibel. Er wordt niet verder dan drie jaar vooruit gekeken. Er is een mogelijkheid ingebouwd om met budgetten te schuiven.

Het huishoudboekje van Zeeland is op orde, geeft het dagelijks provinciebestuur aan, maar de mogelijkheden om te investeren zijn beperkt. En wat nu noodzakelijk lijkt, kan volgend jaar overbodig zijn. De provincie wil kunnen inspelen op de actualiteit. Dat heeft gevolgen voor de begroting en de najaarsnota die donderdag zijn gepresenteerd.

Geld nodig voor onvoorziene uitgaven

,,We zijn drie jaar geleden begonnen met een investeringsagenda en die kunnen we gelukkig overeind houden op dit moment", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, financiën). ,,Dat betekent wel dat we kritisch moeten zijn op onze reguliere begroting. Het kan zijn dat we uitgaven moeten doen die we niet kunnen voorzien, zoals eerder dit jaar de 2 miljoen om de gevolgen van de coronacrisis te repareren. Als het weer nodig is, kan de reserve dat dragen.”

Dienstregeling openbaar vervoer

Een voorbeeld is het openbaar vervoer. Dat heeft door de coronacrisis 40 procent minder reizigers. Tot en met juli 2021 verstrekt het Rijk een beschikbaarheidsvergoeding. De kosten om alle bussen te laten rijden worden voor 93 procent vergoed. Als Connexxion er in Zeeland 7 procent bijlegt, blijft de dienstregeling intact. Maar als er blijvend minder reizigers zijn, ontkomt de vervoersmaatschappij er niet aan om in de loop van volgend te gaan snoeien in de dienstregeling.

Met het onderwijs en Connexxion is de provincie in gesprek over een aangepaste dienstregeling. Om de onzekere periode te overbruggen, krijgt Connexxion in 2021 van de provincie een extra bedrag van 325.000 euro.

VVV wordt opgeheven

Een ander heikel punt is de provinciale VVV. Die wordt eind dit jaar in Zeeland opgeheven. Daarvoor in de plaats komt een Zeeuwse Marketing Organisatie, maar door de coronacrisis is dat vertraagd. Dat zorgt voor problemen, want een naadloze overgang is niet mogelijk. De VVV is verantwoordelijk voor het routebureau, dat zorgt voor instandhouding van de fietsknooppunten. Dat mag niet stoppen. Daarnaast beheert de VVV een aantal websites en accounts op sociale media die veel bezoekers trekken. Die mogen niet worden opgeheven. Het provinciebestuur trekt 170.000 uit om die zaken te behouden.

Monumentengeld naar cultuursector

Doordat de coronacrisis veel zaken in de war heeft geschopt, is dit jaar in totaal 2,4 miljoen euro niet uitgegeven aan zaken die wel gepland waren. Dat geld is niet allemaal over, want met een deel ervan is al geschoven. Op het budget van 440.000 euro voor de restauratie van rijksmonumenten is geen beroep gedaan. Het provinciebestuur heeft besloten dat geld niet in de algemene reserve te stoppen, maar in het stimuleringsfonds voor de hard getroffen cultuursector.”

Veiligheid op de wegen

Op drie onderwerpen zet de provincie het komend jaar meer mensen en daarvoor is dus meer geld uitgetrokken: digitaal werken, de stikstofcrisis en verkeersmanagement om de doorstroming van de Zeeuwse wegen en daarmee de veiligheid te vergroten.

Aandelen Evides

Door het compensatiepakket dat oud-werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes voor Zeeland in de wacht heeft gesleept omdat de marinierskazerne niet doorgaat, vloeit er vanuit Den Haag de komende jaren 650 miljoen euro naar Zeeland. Dat komt niet direct terecht op de begroting van de provincie, al moeten ambtenaren wel aan het werk om verschillende projecten te begeleiden. Het is wel cruciaal dat één afspraak uit dat pakket op korte termijn doorgaat: de aandelen van waterbedrijf Evides moeten van energiebedrijf PZEM overgaan naar de provincie. Alleen dan komt er in de Middelburgse abdij genoeg geld binnen om 20 miljoen euro mee te investeren in het kenniscentrum voor water, voedsel en energie. Dat is een van de projecten van Wientjes. Er loopt op dit moment een studie naar de overdracht van de Evides-aandelen.

Potje Eurosubsidie gaat niet door

Het provinciebestuur had graag een potje van 1 miljoen euro willen maken om Europese subsidies te matchen. Dat is vaak de voorwaarde uit Brussel: je kunt geld krijgen als je er zelf ook wat bijlegt. Voor dit potje is nu geen ruimte. Net als de afgelopen jaren zal van geval tot geval bekeken worden of ergens op de begroting geld is te vinden om een gewenste Europese subsidie binnen te halen.