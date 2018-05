Provincie keurt begroting Middelburg opnieuw af

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, financiën) noemt het 'uniek' dat een gemeentebegroting ook in tweede instantie niet in orde wordt bevonden. De reden ligt wel voor de hand: tot vorige week werd nog onderhandeld over een nieuw gemeentebestuur. Daardoor is het niet gelukt om voor 14 mei een herstelplan bij de provincie in te dienen. Voor het gedeputeerde staten was dat reden de begroting af te keuren, na overleg met een delegatie van de Middelburgse gemeenteraad.