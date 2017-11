Provincie kan CAS nu echt gaan sponsoren

Provinciale Staten bakkeleien geregeld over de subsidie aan Concert at Sea. Het festival ontvangt een bijdrage - dit jaar 52.000 euro - terwijl het festival dat geld niet nodig heeft. Veel partijen willen een einde aan deze 'overbodige' subsidie.

In zee

Er was echter geen sponsorbeleid. Dat is nu op papier gezet. In 2018 wil de provincie in zee gaan met een beperkt aantal evenementen. Welke dat zijn, is nog niet bepaald, al worden (naast Concert at Sea) de Kustmarathon, Vestrock, de Vestingcross en Zeeland Nazomerfestival als 'interessante podia' genoemd.