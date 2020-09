Provincie investeert in online hulp voor dementerenden en mantelzorgers; corona bewees nut

Moederpoes maakt nest tussen containers, kittens gered van de plet

20:26 TERNEUZEN - Vier pasgeboren zwerfkatjes zijn van een wisse dood gered in de overslaghal van huisvuil aan de Koegors in Terneuzen. De moederpoes had een nestje gemaakt tussen twee containers en de kittens zouden zijn geplet bij het verplaatsen van de containers, als medewerkers niet kordaat hadden ingegrepen.