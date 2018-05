Provincie houdt rekening met stralingsrisico 5G-zendmasten

Hurgronje Symposium vol Zeeuwse geschiede­nis

15:13 MIDDELBURG - Het zesde Hurgronje Symposium wordt vrijdag 18 mei in de ZB | Bibliotheek van Zeeland gehouden. Deze dag wordt gevuld met lezingen van studenten van het University College Roosevelt (UCR). Ze vertellen over hun recente onderzoek naar aspecten uit de geschiedenis van Zeeland. De lezingen zijn in het Engels. Iedereen is welkom, men kan gedurende de dag binnenkomen. Toegang is gratis, aanmelden gewenst via een mail aan a.vandixhoorn@ucr.nl.