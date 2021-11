Provincie: hoe houden we Zeelandbrug in topconditie?

Met spoed ’s nachts een taxi nodig op Schou­wen-Duiveland? Vergeet het maar

OOSTERLAND - Je woont in een dorpje in de polder, hebt geen rijbewijs, maar je krijgt ’s nachts bericht dat een familielid kritiek in het ziekenhuis ligt: wie bel je dan en hoe kom je daar? Heb je geen netwerk om op terug te vallen midden in de nacht, dan heb je een probleem.

