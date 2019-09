Provincie heeft twee ambtenaren op dossier brexit gezet

Hij reageerde in de Statencommissie bestuur op vragen van Ton Veraart (D66). Die vroeg zich af wie er in de provincie met de brexit bezig is en of eventuele acties worden gecoördineerd. Er is ooit een drukbezochte bijeenkomst voor ondernemers geweest, maar een vervolgbijeenkomst ‘wordt net als de brexit steeds uitgesteld’, aldus Veraart. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn al honderd Engelse bedrijven overgestoken naar Nederland en kan de brexit hier tien- tot vijftienduizend banen opleveren. Veraart vroeg of Zeeland daar ook van profiteert.