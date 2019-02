Provincie grijpt niet in bij sluiting nachtapotheken in Goes en Terneuzen

Gedeputeerde Staten laten in het midden of de sluiting het gevolg is van schaalvergroting in de zorg. Minister Bruno Bruins schreef de Tweede Kamer onlangs dat in heel Zeeland gemiddeld 12 mensen ‘s nachts medicijnen nodig hebben. Dat is een te klein aantal om drie apotheken open te houden. Daarom is besloten de dienstapotheken in Goes en Terneuzen 's nachts te sluiten. De apotheek in Vlissingen blijft open. Eventueel worden medicijnen 's nachts thuis bezorgd.