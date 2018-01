Provincie geschokt door besluit pulskor: dramatisch besluit

Vreemd toestel op Midden-Zeeland valt al snel op

17:03 ARNEMUIDEN - Vliegveld Midden-Zeeland is één van de elf kleine luchthavens in Nederland waarover de Koninklijke Marechaussee de noodklok luidde in dagblad Trouw. De grensbewakers pleiten voor meer toezicht van de overheid op deze kleine vliegvelden. Het zouden vrijplaatsen voor drugs- en mensensmokkelaars kunnen zijn. Of worden.