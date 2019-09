Provincie gaf al 78,5 miljoen uit aan Waterdunen

Politie neemt exclusieve auto en nepwapens in beslag bij Westdorpe

17:54 WESTDORPE - De politie heeft zondag in Westdorpe een auto en drie neppistolen in beslag genomen bij een controle in verband met straatraces in Westdorpe. Er was weliswaar geen race, maar de politie deelde wel bekeuringen uit vanwege het overtreden van het samenscholingsverbod.