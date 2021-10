Provincie gaat geen bermen maaien om giftig jacobskruiskruid te bestrijden

Video Restaurant Mamma Mia gaat terug naar afhalen vanwege coronapas: ‘Ik wil niet verdelen, maar samenbren­gen’

4 oktober MIDDELBURG - Restaurant Mamma Mia in Middelburg heeft het geprobeerd. Maar ruim een week nadat de coronapas werd ingevoerd, gaan ze weer terug naar hoe het was tijdens de lockdown: alleen open voor afhalen. Giorgia di Colandrea, die het restaurant samen met haar familie runt, is opgelucht. ,,Op deze manier houden we ons aan de wet en blijven we toch dicht bij onszelf.”