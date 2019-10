Provincie eist oplossing voor vervuilde entree van Zeeland

Vier Agri­markt-win­kels naar Jumbo, die in Terneuzen wordt Lidl

8:05 GOES - Vier van de zes Agrimarkt-supermarkten worden omgebouwd tot Jumbo-winkels. Het betreft de winkels in Goes, Vlissingen, Roosendaal en Middelharnis. De Agrimarkten in Terneuzen en Oud-Beijerland gaan verder onder de vlag van Lidl. Dat heeft supermarktreus Jumbo vandaag bekendgemaakt.