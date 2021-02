Provincie eist 3,7 miljoen euro subsidie voor getijdencentrum terug, bouwer wil sloop voorkomen

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat verklaart desgevraagd dat onlangs een beschikking de deur uit is gegaan waarmee de subsidie wordt teruggevorderd. De provincie wilde 4,1 miljoen euro investeren in het Tidal Technology Center (TTC) Grevelingendam, in de Flakkeese Spuisluis bij Bruinisse. Op 4 ton na was dat al uitgekeerd aan BT Projects. Dat begon in 2018 aan de bouw van het centrum, dat was begroot op 22 miljoen euro. Toen vorig jaar zomer bleek dat BT Projects nog 9 miljoen euro tekort kwam, trok Rijkswaterstaat (RWS) de waterwetvergunning in.