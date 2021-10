Provincie: ‘Echt vaste brugtijden bestaan niet’

Eind juli twitterde de provincie: ‘Kom niet voor verrassingen te staan... of een open brug. Of je nu zelf gaat varen of dat je juist over onze bruggen of sluizen moet; het is goed om alvast op de hoogte te zijn wanneer ze geopend of juist gesloten zijn.’ Volgens FvD klopt die informatie niet. De partij concludeerde dat de brug ook open is buíten de vaste tijden.