Provincie dringt aan op meer samenwerking Walcherse gemeenten

In februari heeft de provincie alle Zeeuwse gemeenten uitgenodigd een visie op te stellen op bovenlokale samenwerking. Dat vloeit voort uit het rapport #Hoedan, met aanbevelingen over bestuurlijke samenwerking in Zeeland, dat door alle gemeenten is onderschreven. ,,Het is een speerpunt en een ambitie van ons om bovenlokale opgaven op te pakken", verklaart Van der Maas. ,,We hebben de regie in de regio's gelegd en gemeenten gevraagd zelf in kaart te brengen wat hun visie is.” Voor ondersteuning heeft de 200.000 euro beschikbaar.