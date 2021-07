Provincie deelt mosselen uit aan Haagse politici: zet je tanden in Zeeland

Yara Sluiskil gaat CO2-uit­stoot terugdrin­gen, maar CO2 blijft ook nodig, ‘niemand wil plat bier’

7 juli SLUISKIL - Klimaatactivisten van Milieudefensie hingen begin juni in het geheim een levensgroot spandoek buiten aan een hek van kunstmestfabriek Yara in Sluiskil-Oost. Gijsbrecht Gunter, manager externe relaties bij Yara Sluiskil, had hen wat graag binnen gevraagd. ,,Want we zitten niet stil, verre van dat.”