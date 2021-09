Provincie controleert afvalwater op PFAS

uit het leven Joke Boonman, een warme, hartelijke vrouw en keiharde voorvech­ter van kinder- en vrouwen­rech­ten

7 september Ze streed voor een beter lot voor kwetsbare kinderen en ze was dé Zeeuwse voorvechter van vrouwenemancipatie. Joke Boonman uit Nisse was een intelligente, sociale, humorvolle en attente vrouw. Ze kon ook keihard zijn als rechten van vrouwen of kinderen werden geschonden. Joke Boonman overleed op 6 maart 2021 in Goes op 75-jarige leeftijd.