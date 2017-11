Provincie breidt lijst met waardevolle boerderijen uit

Elk jaar kennen de Boerderijenstichting Zeeland, de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de landbouworganisatie ZLTO de Zeeuwse Erftrofee uit. Welland is al twee eeuwen in het bezit van de familie Hoogenboom. De boerderij zelf is nog veel ouder.

Sinds 2008 is hoeve Welland niet meer in gebruik als boerenbedrijf. En lot dat honderden boerderijen in Zeeland al hebben ondergaan of nog te wachten staat. Karakteristieke boerderijen maken het Zeeuwse landschap aantrekkelijk, zei Van der Maas. Volgens de gedeputeerde passen ze in het bekende rijtje met zee, strand, ringdorpen, duinen en dijken. De kunst is om die oude boerderijen rendabel te maken, aldus Van der Maas. Boerderij Welland is daar een voorbeeld van.

Oude luister

De Zeeuwse Erftrofee wordt sinds 2003 uitgereikt. Met ingang van dit jaar wordt de prijs niet meer toegekend aan een bepaalde boerderij, maar aan iemand die zich inzet voor het behoud van onroerend cultureel erfgoed. Het echtpaar Hoogenboom werkt al vijftien jaar aan het in oude luister herstellen van boerderij Welland. Het verwaarloosde wagenhuis herbergt nu vier 'lodges' voor vakantiegangers. Peter en Amanda Hoogenboom zijn de eersten die de Erftrofee-nieuw-stijl in ontvangst hebben mogen nemen.

Volledig scherm Hoeve Welland. © Marieke Mandemaker

Bij de trofee hoort dit jaar, ook voor het eerst, een geldbedrag van duizend euro uit een nieuw fonds van de Boerderijstichting. Dat fonds is mogelijk gemaakt door een legaat van 10.000 euro van Johanna Anthonina van Embden-Butler. De stichting zelf 5.000 euro heeft bijgelegd.

Gemengde gevoelens

Johanna Butler werd in 1922 geboren op een boerderij in de Schorerpolder bij Ritthem. Toen ze één jaar was besloot haar vader tegelijk met zes broers naar Australië te emigreren. Aanvankelijk leerde ze thuis alleen Zeeuws praten, op school moest ze met Engels een inhaalslag maken. Haar 71-jarige zoon David van Embden zegt: ,,Mijn moeder keek met gemengde gevoelens op die tijd terug. Ze was een buitenlander en discriminatie is van alle tijden.'' In 1944 trad ze toe tot het Vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL): ze chauffeerde voor officieren, werkte op de telefooncentrale en bij de fourier. Ze ontmoette David van Embden, die als navigator in bommenwerpers was gestationeerd in Darwin in het noorden van Australië. Ze trouwden in augustus 1945. Na jaren in Amerika en Australië keerden ze in 1961 naar Nederland terug, ze vestigden zich in Amsterdam.