Provincie betreurt dat PFAS-rapport over zeehonden niet is gedeeld: ‘Dit onderzoek stond niet meer op ons netvlies'





MIDDELBURG - In een schriftelijke reactie op de berichtgeving over hoge gehaltes PFAS in het bloed van zeehonden in de Westerschelde gaat de provincie diep door het stof. In de Abdij is over het hoofd gezien dat daarover in 2015 een alarmerend rapport is opgesteld.