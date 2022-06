Protesterende boeren op de trekker door Westerscheldetunnel

De demonstratie tegen de stikstofmaatregelen zou eerst plaatsvinden in Den Haag, maar is verplaatst naar de Veluwe. Een groot aantal boeren gaat er op de trekker heen. Er zijn twee groepen, die in Steenbergen samenkomen. De eerste rijdt vanuit Zeeuws-Vlaanderen via de Westerscheldetunnel over Zuid-Beveland, zo veel mogelijk binnendoor. De andere start bij Zierikzee en gaat via Sint Philipsland naar West-Brabant.