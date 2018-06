Protest tegen pulsvisserij in Boulogne

Dat gebeurt op de dag dat de Nederlandse regering een voor het elektrisch vissen positief rapport van de ICES (International Council for the Exploration of the Sea) voorlegt aan de Europese Raad, de vergadering van ministers. Bloom claimt dat er in Frankrijk, Engeland, België, Nederland en zelfs Italië acties zijn. De Franse regionale krant La Voix de Nord meldt dat in Boulogne dat er geprotesteerd wordt door vissers uit Boulogne en Calais. Ook in Nieuwpoort (België) en Flensburg (Duitsland) vragen vissers aan de eigen regering zich achter het besluit van het Europees Parlement te scharen dat zich voor een totaal verbod op pulsvisserij heeft uitgesproken. In Nieuwpoort zou het ook gaan uit vissers uit het Franse Duinkerken, volgens een tweet van Bloom. In IJmuiden protesteerde een visser tegen het elektrisch vissen.