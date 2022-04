Project voor deelauto’s in de etalage; was in Zeeland niet kostendekkend te krijgen

dag huis! Nelly en Adrie zetten na 38 jaar hun huis te koop ‘We zijn de langstwo­nen­de bewoners van de straat’

HOEK - Als er twee mensen zijn die weten hoe het is om in Hoek te wonen, dan zijn het Adrie Hendrikse en zijn vrouw Nelly wel. Adrie, geboren in Zonnemaire, woont al bijna zestig jaar (met een kleine onderbreking van vier jaar) in het dorp. Toch viel twee maanden geleden de beslissing om hun huis aan de Noordstraat 13 na 38 jaar in de verkoop te zetten. De karakteristieke jaren 30-woning wordt ingeruild voor een appartement in Terneuzen, dat uitkijkt over de Westerschelde.

18 april