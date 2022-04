Project voor deelauto's in de etalage, was in Zeeland niet kostendekkend te krijgen

Het project met elektrische deelauto's is niet mislukt, zegt voorzitter Guust van Liere van SDMZ. ,,We hebben ons doel behaald. Nu willen we het project van deelmobiliteit overdragen aan een marktpartij zonder dat de gebruikers daar hinder van ondervinden."

De SDMZ heeft elektrische auto's staan in Bruinisse, Zonnemaire, Zierikzee, Brouwershaven, Burgh-Haamstede, Middelburg en Vlissingen. Op vijf plekken zijn locaties in ontwikkeling, onder meer in Terneuzen, Hulst en Sluis. Hoewel niet vermeld op de site van de organisatie, is de SDMZ ook betrokken bij de deelauto's in Wolphaartsdijk en Koudekerke.