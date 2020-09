Professor UCR onderzoekt corona in Zeeland; ‘Waarom waren er in Tholen zoveel patiënten?’

MIDDELBURG - Waarom belandden relatief veel Tholenaren in het ziekenhuis met het coronavirus? Dat is één van de vragen die immunoloog Ger Rijkers van University College Roosevelt in Middelburg wil beantwoorden. De professor doet de komende maanden onderzoek naar de leefomstandigheden en gezondheid van coronapatiënten in Zeeland.

Rijkers wil gegevens van alle 152 Zeeuwse coronapatiënten die in het ziekenhuis lagen analyseren. ,,Ik kijk naar hun gewicht, of ze diabetes, COPD of hartproblemen hebben, hoe lang ze in het ziekenhuis lagen en welke behandeling ze kregen”, legt Rijkers uit.

,,Het is aannemelijk dat patiënten in Zeeland niet veel anders zijn dan patiënten in andere provincies. Ze zijn gemiddeld wel iets ouder, maar dat is niet verwonderlijk: de Zeeuwse bevolking is gemiddeld ook iets ouder dan die van andere provincies. Ik wil kijken of er bijzondere omstandigheden of kenmerken zijn. Als dat zo is, dan kunnen mensen hun leefomstandigheden aanpassen. Aan een hoge bloeddruk kun je bijvoorbeeld iets doen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen helpen om de komende periode door te komen.”

Meer informatie over risicofactoren

Rijkers heeft de Zeeuwse ziekenhuizen en het Bravis-ziekenhuis in Bergen op Zoom benaderd. ,,Patiënten hoeven zelf niks te doen. We vragen ze via de ziekenhuizen of ze het goed vinden dat we de gegevens geanonimiseerd gebruiken. Voor de 71 patiënten die overleden zijn, vragen we hun nabestaanden om toestemming.”

Rijkers legde ook contact met een Thoolse vereniging voor ex-coronapatiënten. ,,Ik wil een idee krijgen waarom in Tholen zoveel patiënten waren. Ik weet niet of de ziekenhuisgegevens voldoende zijn. Ik hoop met extra vragen aan deze patiënten meer informatie te krijgen over risicofactoren.”

Rijkers verwacht eind dit jaar resultaten te hebben van zijn onderzoek.