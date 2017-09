Proeven van de kerk: 'We willen dat mensen zich welkom voelen'

In het gebouw van het Leger des Heils in Middelburg ruikt het zondag rond half twaalf naar koffie. De stoelen zijn vlak na de kerkdienst bijna allemaal bezet. Bezoekers praten na met elkaar, en met de voorgangers Elly en Peter Schraa. Zij tellen onder de aanwezigen zo'n twintig nieuwe gezichten.

Het Leger des Heils doet mee aan de kerkproeverij: een landelijk initiatief dat geïnspireerd is op het Engelse 'Back to Church Sunday'. Kerkleden nemen een vriend, familielid of collega mee naar de kerk. Het is de bedoeling dat dit mensen zijn niet normaal gesproken niet in de kerk komen. Het doel is om hen van het geloof te laten proeven.

,,Contact met mensen in de samenleving is altijd een sterk punt geweest van het Leger des Heils", zegt Peter Schraa. ,,Maar ons kerkgenootschap is niet zo zichtbaar. We mogen ons wel wat beter profileren. Daarom pakken we deze kans met twee handen aan. We waren altijd al een gastvrije kerk, maar we willen ook een uitnodigende kerk zijn."

Wat mensen tegenhoudt? ,,De kerk is een wat beladen begrip. Mensen vragen zich af hoe ze ontvangen worden, of ze in hun waarde gelaten worden. En ze zijn bang dat ze ideeën opgedrongen krijgen." En dat is nou juist wat Schraa níet wil. ,,We willen dat mensen zich welkom voelen. Dat vinden we het belangrijkste. Ze mogen komen, maar we verwachten niet dat ze er volgende week weer zitten."