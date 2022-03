Proeffabriek voor recycling van bouwpiepschuim in Terneuzen failliet: curator onderzoekt doorstart

column jan vantoortelboom Palaveren bij theelicht­jes in het Pyjamapar­le­ment

Ik vond een frambozenrode pyjama. Hij stak nog in het plastic omhulsel, ergens achterin de klerenkast die ik aan het leeghalen was. Ik herinnerde het me weer; ik had hem meegenomen toen ik het huis van mijn vader opruimde. Mijn vader hamsterde af en toe weleens, zeker als er interessante aanbiedingen waren. Dus die pyjama zal er eentje van een stapel van vier of vijf geweest zijn. Hoogstwaarschijnlijk Aldi.

13 maart