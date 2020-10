Proeffabriek groene methanol in North Sea Port kost 100 miljoen euro

GENT - Over vier jaar moet in Gent een proeffabriek voor groene methanol staan. In 2030 moet de productie van North-C Methanol zijn vertienvoudigd. Als dat lukt, vermijdt de industrie in het havengebied van North Sea Port de uitstoot van 1 miljoen ton C02 per jaar.

De proeffabriek die moet verrijzen aan het Rodenhuizedok in Gent kost 100 miljoen euro. Na de plannen voor een elektrolysefabriek voor groene waterstof in Vlissingen en de fabriek voor groene ammoniak van kunstmestfabrikant en energiebedrijf Ørsted in Sluiskil, is het methanol-project een nieuwe stap om de industrie in het havengebied te vergroenen. Onder North-C-Methanol zetten twintig grote bedrijven waaronder havenbedrijf North Sea Port hun schouders. De Vlaamse viceminister-president Hilde Crevits geeft vandaag (woensdag) er het startschot voor.

Brandalcohol

Methanol ofwel brandalcohol is misschien onbekend, maar een veel gebruikte basisgrondstof in de industrie. Die wordt nu gemaakt met fossiele brandstoffen, maar daarbij komt C02 vrij. Hetzelfde gebeurt vervolgens als er met zogeheten grijze methanol chemische producten worden vervaardigd. Bijvoorbeeld in biodiesel zit ook een deel grijze methanol. Klimaatverandering dwingt de industrie echter om te schakelen naar duurzame grondstoffen.

Windparken op zee

Het is mogelijk methanol te produceren met groene stroom van bijvoorbeeld windmolens op zee, in dit geval het windparkcluster voor de Belgische kust. De proeffabriek van 63 Megawatt is een eerste vingeroefening. Rodenhuize is een ideale plek omdat er een hoogspanningsstation staat. Per jaar is het zo mogelijk om 44.000 ton groene methanol te maken voor de lokale chemische industrie en als brandstof voor schepen en treinen. In totaal gebruikt de industrie nu 350.000 ton methanol per jaar.

1 miljoen ton C02 minder

Met de groene methanol uit de proeffabriek verminderen bedrijven hun uitstoot met 140.000 ton C02 per jaar. Dat staat gelijk aan de C02 die bijna zes miljoen bomen uit de lucht halen. Het project is ambitieus, want in 2030 moet de elektrolysefabriek zijn opgeschaald naar 600 Megawatt. Dan wordt 1 miljoen ton C02 per jaar bespaard en kan de chemie binnen North Sea Port worden bediend met groene methanol. Dat vergt wel uitbouw van het pijpleidingennet.

Mierenzuur

Hoe gaat de fabriek in zijn werk? Eigenlijk vrij simpel. Er wordt water gesplitst in (groene) waterstof en zuurstof. De installaties draaien daarbij op groene stroom. Staalproducent ArcelorMittal neemt de zuurstof af. De waterstof wordt gemengd met afgevangen C02 van industriële bedrijven en zo verwerkt tot groene methanol. Grote C02-leveranciers zijn onder meer ArcelorMittal, AlcoBiofuel en ook Yara in Sluiskil. Op termijn is het de bedoeling ook mierenzuur, groene ammoniak en proteïnen te produceren.

Omdat de investeringen hoog zijn, hopen de 20 partners op EU-subsidie.