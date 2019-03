Proef met zonnepanelen op Zeeuwse dijken. Zien we straks glas in plaats van gras?

Roxanne Machielse uit Goes voltooit marathon Tokio voor KiKa; nog vijf te gaan

4 maart TOKIO - De eerste marathon is volbracht, nog vijf te gaan! Roxanne Machielse uit Goes heeft zondag in Japan de marathon van Tokio gelopen voor KiKa. De bedoeling is om dit jaar de 'big six’, de zes grote marathons in de wereld, te volbrengen voor die stichting. ,,De kop is eraf. Op naar Boston!”