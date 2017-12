Proef met soja uit Zeeland levert magere oogst op

Voor het tweede jaar hebben vijf Zeeuws-Vlaamse akkerbouwers geëxperimenteerd met de teelt van hoogwaardige soja, die met name bedoeld is voor de voedselindustrie. De oogst valt met zo'n 2,6 tot 2,7 ton per hectare tegen. Vier ton moet haalbaar zijn.

De resultaten van het project Zeeuwse Soja zijn donderdag bekendgemaakt. Partners zijn landbouwcoöperatie CZAV, Dutch Soy, Frank Food Products, SG Ceresco, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, FarmUp en de provincie.

Oorzaak van de magere oogst is een misser bij het enten van het zaaigoed. Wat Tijdens het zaaien was het bovendien ook erg droog, wat ook een negatief effect had. Enten van soja met rhizobium-bacteriën heeft voordelen. Het versterkt de stikstofbinding waardoor de opbrengst hoger wordt. Aan de pluskant van de proef staat dat boeren weer meer weten over de sojateelt, vooral het nauwkeurig zaaien en het beheersen van ziektes.

Het aantal telers is inmiddels opgelopen van vier naar zes. CZAV, die de teelt begeleidt, verwacht dat nog meer akkerbouwers aansluiten. De interesse is er, denkt CZAV, omdat de provincie de proeven subsidieert. Dat extra steuntje in de rug is noodzakelijk om kennis te ontwikkelen.

Experiment

De sojateelt is nadrukkelijk een experiment waarmee telers en organisaties de mogelijkheden en kansen kunnen verkennen. Aan het klimaat in Zeeland - goede temperaturen en genoeg zon - ligt het niet. Het is zeer geschikt voor de teelt van bonen en dus ook voor soja. Een opbrengst van vier ton per hectare moet dus mogelijk zijn. Dat het dit seizoen fout ging, is vrijwel zeker een incident.

Telerservaringen laten ook de waarde van het gewas in het bouwplan zien. Andere gewassen die het seizoen erna op hetzelfde perceel worden gezaaid, geven een betere opbrengst. Interessant zijn ook de ervaringen uit Vlaanderen, die zijn gepresenteerd door het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek). CZAV is ook in Vlaanderen actief met Luc Pauwels NV.