Proef met nieuw veevoergewas: ‘Sorghum is goed voor Zeeuwse landbouw’

Popaanzee Kickstart begint weer

31 augustus MIDDELBURG - Popaanzee Kickstart - bedoeld voor muzikale jongeren die anderen willen ontmoeten - begint deze maand weer. Iedere tweede woensdag van de maand is er in De Spot te Middelburg en iedere laatste woensdag van de maand in 't Beest te Goes kunnen jongeren samen muziek maken, instrumenten uitproberen en zo van elkaar leren.