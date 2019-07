Procedure om kerncentrale langer open te houden kost vijf jaar

Axelaar krijgt drie jaar cel voor overval Zeeman

15:13 MIDDELBURG - De 45-jarige N. C. uit Axel, die op 17 mei vorig jaar bij textielsuper Zeeman in Axel binnenstapte en daar onder bedreiging van een mes de assistent-filiaalleidster 160 euro afperste, is donderdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Het vonnis was conform de eis.