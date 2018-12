Problemen rond nieuw schip Rijksrederij voor Zeeland

Video Het is vrijwilli­gers­dag, drie Zeeuwen vertellen trots over hun werk in het museum

9:02 VLISSINGEN - Vrijwilligers krijgen vandaag een extra pluim, want het is nationale vrijwilligersdag. De Museumvereniging zet alle vrijwilligers in musea in het zonnetje. Alleen in Zeeland zijn dat al ruim 1000 mensen. Van drie van hen zijn video’s gemaakt over het werk dat ze doen.