Problemen met betonrot in Doel 3 spelen al veel langer

De betonrot werd volgens eigenaar Engie Electrabel in september 2017 ontdekt waarna de reactor werd stilgelegd. Uit de beelden die de Waalse zender RTBF deze week naar buiten bracht, blijkt dat de slijtage van Doel 3 al veel langer aan de gang was. Op foto's uit november 2016 is de betonrot ook al zichtbaar. Volgens de zender zou het probleem zelfs al spelen sinds de jaren negentig en wordt onderhoud steeds op de lange baan geschoven.

De problemen in Doel 3 staan niet op zichzelf. Van de zeven kerncentrales in België is er deze winter slechts een in bedrijf, namelijk Doel 3 waar de problemen zouden zijn hersteld. Ook in Doel 4 werd betonrot gevonden en is de centrale stilgelegd tot 2019. Ook bij de kerncentrales in Tihange spelen dezelfde problemen. In België dreigt er daarom een stroomtekort.