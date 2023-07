Problemen Big Bazar kunnen ook Zeeuwse vestigingen bedreigen: ‘Zou jammer zijn als winkel verdwijnt’

Bij de vestiging aan het Scheldeplein in Vlissingen laadt Sylvia Samper haar aankopen in de fietstas. ,,Spullen voor mijn moeder, om te douchen”, verklaart ze. Samper komt regelmatig bij de Big Bazar, vanwege de lage prijzen. ,,Het scheelt wel de helft met heel veel dingen. Ik zou het zeker jammer vinden als ze weggaan. Er is al zo weinig in de stad. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat zo’n goedkope winkel er is. Het leven is duur geworden. Voor een gezin is het helemaal niet meer te betalen.”