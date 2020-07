Privéfeestjes bron coronabesmettingen

Update 17.42 uurMIDDELBURG - Twee kleine feestjes bij mensen thuis zijn de bron van de piek in coronabesmettingen in Goes. Sinds 1 juli zijn vijftig inwoners van die gemeente positief getest, van wie het overgrote deel sinds afgelopen vrijdag.

Eén met corona besmette Goesenaar is in het ziekenhuis opgenomen, de eerste Zeeuw in ruim twee maanden. Of deze patiënt ook op een van de feestjes aanwezig is geweest wil de GGD Zeeland uit privacy-overwegingen niet zeggen. Ook over zijn of haar medische conditie zegt de GGD niets.

Het bron- en contactonderzoek leidde naar de twee feestjes, maakte de GGD en de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) donderdag bekend. De recente besmettingen betreffen vooral jongeren tussen de 17 en 20 jaar, maar er is ook een aantal personen in de leeftijd van 40 en 50 jaar bij.

Er zijn geen extra maatregelen nodig naar aanleiding van de nieuwe besmettingen, zei VRZ-voorzitter Jan Lonink. Maar voor het regionaal beleidsteam is het wel reden weer elke dag samen te komen. Het team wil de vinger aan de pols houden. Belangrijke graadmeter voor de VRZ is de zorgcapaciteit in Zeeland. Die staat door de recente uitbraak in Goes niet onder druk.

VRZ-voorzitter Jan Lonink en burgemeester Margo Mulder van Goes herhaalden de oproep om je bij klachten te laten testen en thuis te blijven.

Meer mensen laten zich testen

De oproep is niet aan dovemansoren gericht. Het bericht van de besmettingen in Goes heeft gezorgd voor grotere drukte bij de testlocaties. De teststraten voor Covid-19 in Goes en Zierikzee werden de afgelopen dagen druk bezocht. Soms zijn mensen zelfs worden doorverwezen naar Goeree-Overflakkee.

Op dit moment kunnen dagelijks 410 mensen zich in Zeeland laten testen. Daarvan maken niet alleen Zeeuwen gebruik. Ook tientallen Nederlandse toeristen die in Zeeland op vakantie zijn hebben zich de laatste week gemeld. Buitenlandse toeristen zien ze niet voorbij komen in de teststraten.

Uitbreiding testlocaties in Zeeland

Om toch iedereen binnen 24 uur aan de beurt te laten komen, wordt bij het ziekenhuis Adrz in Goes een derde teststraat geplaatst. De GGD Zeeland is verder op zoek naar een goede locatie op Walcheren en daarnaast loopt een onderzoek naar hoe we de uitbreiding van testmogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 1 juni kan iedereen getest worden. Tot en met donderdag hebben daarvan 8.950 mensen in Zeeland gebruik gemaakt.