Prinses Beatrix opent opslaggebouw Covra Borssele

De Covra kreeg niet alleen vergunning voor uitbreiding van de opslag van verarmd uranium (de VOG-2), maar ook voor een extra gebouw voor de opslag van hoog radioactief afval (Habog). Dat laatste karwei loopt al. Het grondbed voor de fundering moet nu eerst een paar maanden inklinken. De aanbouw van de Habog, die in 2019 gereed moet zijn, is mede nodig door het besluit om de kerncentrale Borssele open te houden tot eind 2033.



Er ligt bij de Covra 100 kubieke meter hoogradioactief afval opgeslagen. Dat is een flinke zeecontainer vol. De Covra bewaart verder 11.000 kuub laag- en middelradioactief afval van de industrie, ziekenhuizen en kernenergieproductie. Ook heeft de Covra 17.000 kuub radioactief materiaal in de depot dat afkomstig is van natuurlijke materialen. Er ligt er bijna 30.000 kubieke meter aan radioactief afval. Dat is in 2130 ruim verdubbeld tot 70.000 kuub, waarvan 401 kubieke meter hoogradioactief afval.