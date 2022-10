Prinses Beatrix neemt het jubileumboek van de Four Freedoms Awards in ontvangst

Veel Zeeuwen beschouwen de uitreiking van de Four Freedoms Awards, elke twee jaar in Middelburg, als een feestje voor hotemetoten. Begrijpelijk, bij een met strenge veiligheidsmaatregelen omgeven plechtigheid die door veel hoogwaardigheidsbekleders wordt bezocht, maar onterecht. Dat blijkt uit het boek Veertig jaar Four Freedoms Awards 1982-2022. ,,In 1984 waren we een relatief kleine club”, zegt directeur Dagmar Oudshoorn van Amnesty International Nederland in het boek. ,,De Four Freedoms Award heeft ons heel veel bekendheid gegeven. Noem het een flinke duw in de rug.”