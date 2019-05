Prinses Beatrix komt naar vijftigste Zeeuwse Dag van het Paard in Oosterland

Gevangenis­straf geëist voor ontucht met minderjari­ge dochter

13:53 MIDDELBURG - Jarenlang stiekem opnames maken van familieleden in je eigen huis. Hier wordt de 53-jarige M.B. uit de gemeente Reimerswaal onder meer van verdacht. Daarnaast zou hij ontuchtige handelingen hebben gepleegd met zijn minderjarige dochter en in het bezit zijn van kinderporno. De officier eiste maandag in de rechtbank van Middelburg een gevangenisstraf van 20 maanden waarvan twaalf voorwaardelijk.