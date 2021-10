Primeurtje voor Zeeland: in Eversdijk snort de eerste zelf rijdende spuitmachine van Nederland door de boomgaard

De producent uit Geldermalsen maakt een demonstratietournee door Nederlandse, Belgische en Duitse boomgaarden. Eversdijk is de eerste op de lijst. Zeeland beleeft daardoor een primeurtje. ,,Dit is namelijk de eerste zelf rijdende spuitmachine in de fruitteelt. Het is ons allernieuwste stukje technologie. We leveren al langer gps gestuurde spuitmachines die voorzien zijn van sensoren, maar altijd in combinatie met een tractor. Dit gaat weer een stap verder”, zegt mede-eigenaar Hendrik Hol.