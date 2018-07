Primeur voor North Sea Port: bouw van de eerste overdekte loskade

De Koster van de Grote Kerk

9:00 VEERE - Hij heeft het kunstje eerder geflikt in Dordrecht en Bergen op Zoom. Nu mag Gert-Jan de Koster proberen de Grote Kerk in Veere om te vormen tot een cultureel podium van nationale allure. Dat doet hij bedachtzaam. ,,Het gebouw staat hier al een tijdje, dus het mag best nog even duren."