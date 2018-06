Prima watertemperatuur voor een duik in Zeeuwse wateren

UPDATE Wietkweke­rij ontdekt op zolder in Rilland, bewoners op straat gezet

14:02 RILLAND - Een huis aan de Bathseweg in Rilland is dinsdag per direct gesloten. In de vrijstaande woning werd wiet gekweekt. Op het adres was ook een textielatelier aanwezig. De woning is verzegeld, de bewoners op straat gezet.