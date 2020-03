Prikkelend essay van Eus is hét gespreksonderwerp bij signeersessie in Goes

Rosalinda Weezepoel uit Goes heeft twee exemplaren van Generaal zonder leger onder haar arm. Eén voor zichzelf en één voor dochter Amber. ,,Ze begint binnenkort als boekverkoper in Geldrop”, vertelt ze Eus, die in het boek nota bene de vloer aanveegt met elitaire boekhandelaren. Ondanks dat vindt Weezepoel het een toepasselijk cadeautje. ,,Als ik op de recensies mag afgaan is het een prikkelend boek”, zegt ze. Zelf heeft ze nooit eerder een boek van Akyol gelezen. ,,Zijn columns in de krant lees ik wel altijd. Maar een heel enkele keer ben ik het niet met hem eens. Door zijn columns ga je anders zover de dingen nadenken.”

,,Ik wil even zeggen dat ik het niet met je essay eens bent”, zegt Hein van Kemenade als hij aan de beurt is. Hij was jaren boekverkoper in Breda en woont sinds een jaar in Lewedorp. Generaal zonder leger hij hij al wél gelezen. ,,Je had mij óók zo kunnen omschrijven.” Akyol herhaalt nog eens niemand te willen beledigen: ,,Door mijn essay praten we er nu wel over.” De heren spreken af er op een later moment nog eens over door te praten. ,,Heel goed, dat iemand een steen in de vijver gooit”, zegt de boekverkoper in ruste achteraf. ,,Maar ik vind het jammer dat het niet over de inhoud van de boeken gaat.”