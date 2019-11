Prijzenregen bij jubileum Filmstarz

Vlissinger wil via crowdfun­ding overleden broer terughalen naar Nederland: 'Zijn dood is heel onwerke­lijk’

21:49 VLISSINGEN - Tiago Ribeiro Rodrigues uit Vlissingen kreeg vorig weekend een even onverwacht als verbijsterend telefoontje: zijn broer Michel Drost was overleden. Ineens, op 41-jarige leeftijd. Maar niet in Zeeland, of Nederland. Nee, in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Hoe dat is gebeurd is nog onduidelijk. Rodrigues is een crowdfundingsactie begonnen om het lichaam van zijn broer terug te halen naar Nederland.