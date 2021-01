Prijzen van Zeeuwse huurwoningen in vrije sector zijn fors gedaald

VLISSINGEN - Zeeuwse huurwoningen in de vrije sector zijn fors in prijs gedaald. In het afgelopen kwartaal bedroeg de gemiddelde prijs 11,34 euro per vierkante meter per maand. Dat is bijna 5 procent minder dan een jaar geleden.