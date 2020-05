Prijswinnende Zeeuwse film ‘En ik voor jou’ nu voor iedereen te zien

Swaan, afkomstig uit Oost-Souburg, woont momenteel met zijn echtgenote Karina in Madrid. Het was de bedoeling om rond deze tijd terug te keren naar hun uitvalsbasis in Los Angeles, maar door het coronavirus kon dat plan in de prullenbak. En dus zaten ze de afgelopen twee maanden in strenge lockdown.



,,Toevallig hebben we sinds de kerst een hond. Die mag je nog wel uitlaten. En boodschappen doen kan ook. Maar verder zitten we binnen. We zijn gelukkig allebei druk bezig. We komen zelfs tijd tekort en hebben moeite om af en toe een dag vrij te nemen. Ik heb net het script afgerond van een internationale film. Daar werk ik met Karina aan en hopelijk kunnen we de film samen met Netflix maken.”