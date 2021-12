Prijs voor revolutionaire ontdekking door Ouwerkerker Stefan Barakat: de oorzaak van een zeldzame epilepsievorm

Stel, je hebt een bepaalde ziekte die veel in je familie voorkomt of je hebt een kinderwens: dan kan het zijn dat je wilt weten of jij of je kind ook aanleg heeft om die ziekte te krijgen. Is er een erfelijke oorzaak? Als klinisch geneticus in opleiding doet Stefan Barakat (37) uit Ouwerkerk onderzoek naar erfelijke aandoeningen. Hij werkt als universitair docent en arts-assistent in opleiding tot medisch specialist bij het Erasmus MC in Rotterdam en leidt een onderzoeksgroep in de genetica van hersenaandoeningen. En met die onderzoeksgroep heeft hij een revolutionaire ontdekking gedaan.

Om de tien minuten een aanval

Het begon in het najaar van 2017. Barakat kreeg een meisje met een ernstige vorm van epilepsie in zijn spreekkamer. ,,Ze kreeg om de tien minuten een aanval. Haar ontwikkeling van de hersenen bleek verstoord. Ze moest gevoed worden via een sonde, had geen zicht en kon niet praten. Het meisje was het eerste kind van twee gezonde ouders uit het Westland.” Dit meisje is inmiddels overleden, maar haar ouders bleven achter met vragen. Barakat ontdekte dat het kind een afwijking had in het UGP2-gen (UDP-glucose pyrophosphorylase 2). Dit gen maakt een bepaald eiwit dat een rol speelt in het zogeheten glucosemetabolisme van de hersenen. En door de genafwijking is dit proces verstoord, wat leidt tot epilepsie.

Quote Je kunt het vergelij­ken met een spelfout. Exact diezelfde spelfout die leidt tot epilepsie komt bij al die kinderen voor. Stefan Barakat, klinisch geneticus in opleiding

,,Bij één patiënt kan zo'n ontdekking nog toeval zijn", zegt Barakat, maar door internationaal contact te leggen met andere onderzoekers, kwam hij erachter dat meer dan 40 kinderen wereldwijd - in onder andere Pakistan, India en Saoedi-Arabië - met diezelfde zeldzame epileptische aandoening ook een afwijking aan het UGP2-gen hebben. ,,Je kunt het vergelijken met een spelfout. Exact diezelfde spelfout die leidt tot epilepsie komt bij al die kinderen voor.” Via stamcelonderzoek en proeven op de hersenontwikkeling van zebravisjes kwam Barakat tot de ontdekking dat dat deze spelfout epilepsie veroorzaakt, en dat beide ouders drager zijn van het specifieke gendefect. ,,Het is dus een erfelijke afwijking. Die ruim veertig kinderen wereldwijd, blijken allemaal een gemeenschappelijke voorouder te hebben die zo'n 600 jaar geleden heeft geleefd. Waarschijnlijk is de genafwijking geïntroduceerd in de Nederlandse populatie ten tijde van de handel van de VOC in de 17e eeuw.”

Volledig scherm Zenuwcellen gedifferentieerd uit stamcellen, gebruikt voor het onderzoek. © Barakat lab, Erasmus MC

Barakat-Perenthaler syndroom

Omdat deze afwijking nog onbekend was, heet deze nu het Barakat-Perenthaler syndroom. Voor deze ontdekking heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een prijs van 15.000 euro en een kunstwerk toegekend aan de jonge onderzoeker. Die prijs betekent veel voor Barakat. ,,Het is een mooie erkenning, je krijgt als onderzoeker niet elke dag een prijs. Het is ook een teken dat ons onderzoek gezien wordt, dat wat we doen ook relevant kan zijn.”

Quote We zullen nooit in staat zijn dit volledig te genezen. Al kunnen we maar iets vinden dat de epilepsie iets vermindert, zou dat mooi zijn. Stefan Barakat

En dat laatste, die relevantie, dat is dan ook wat Barakat drijft. Hij ziet een groot voordeel aan zijn dubbele functie als zowel onderzoeker als arts. Op spreekuur in zowel Rotterdam als de poli in Vlissingen ziet hij voor wie hij het doet, wat de gevolgen voor iemand met een hersenaandoening kunnen zijn. Barakat probeert zo bruggen te leggen tussen de gegevens die hij verzamelt van zijn contact met patiënten en de kennis die hij opdoet als onderzoeker. Het doel van het onderzoek naar het UGP2-gen is uiteindelijk het vinden van een therapie. ,,We zullen nooit in staat zijn dit volledig te genezen. Al kunnen we maar iets vinden dat de epilepsie iets vermindert, zou dat mooi zijn. Al dat verdriet dat een dokter ziet, zoals bij ouders. Ik ben blij dat we de oorzaak van deze aandoening hebben kunnen vinden.”

Volledig scherm Netwerk van zenuwcellen onder de microscoop, gekweekt uit stamcellen en gebruikt voor het onderzoek. © Barakat lab, Erasmus MC