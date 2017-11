Prijs voor Kloosterboer Vlissingen

VIDEO Wethouder baalt van archeologische vondst bij gemeentehuis in Kruiningen

15:03 KRUININGEN - ,,Voor archeologen is het smullen, voor ons is het brullen." Wethouder Jaap Sinke van de gemeente Reimerswaal is allesbehalve gelukkig met de vondst van 'een oud muurtje' bij het gemeentehuis in Kruiningen.