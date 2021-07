Prijs van Zeeuwse kreeft swingt de pan uit - ‘een massa-product zal het nooit worden’

Houden vissers de Oosterscheldekreeft, voor lekkerbekken de koning onder de kreeften, achter de hand om de prijzen niet te laten zakken nu de restaurants weer volledig open zijn? Marnix Boone van horecagroothandel G&B in Yerseke sluit niks uit. ,,Er is geen veilingplicht voor kreeft, waardoor het moeilijk te controleren valt. Tegelijkertijd is er elk jaar minder Oosterscheldekreeft. Als een product schaars is, wordt het duur. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. Dit jaar is de prijsstijging wel extreem. Kreeft is inkoop 7 tot 8 euro duurder geworden.”